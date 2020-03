Picchia la moglie, i vicini di casa chiamano i carabinieri: arrestato

Durante una lite in famiglia un 46enne straniero ha picchiato la moglie, provocandole lesioni al volto e alle braccia, l'aggressione è avvenuta davanti ai figli di cui uno minorenne. L'uomo è stato fermato solo dall'arrivo dei carabinieri, avvisati dai vicini di casa allarmati dalle urla della donna. Per l'uomo è scattato l'arresto con le accuse di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. L'episodio è avvenuto la notte scorsa in un condominio alla periferia Nord di Firenze. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata medicata al pronto soccorso e dimessa con una prognosi di 10 giorni.

