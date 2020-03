Pronto soccorso gratuito dal Centro odontoiatrico della Misericordia di Prato

Il Centro odontoiatrico della Misericordia di Prato si mette a disposizione della sanità pubblica e della città offrendo il servizio di pronto soccorso gratuito in caso di problemi urgenti ai denti. La decisione, accolta con grande favore dall’Arciconfraternita, è dei medici e degli assistenti che lavorano negli ambulatori di via Galcianese. Di comune accordo hanno deciso di prestare a titolo gratuito la loro attività in questo difficile momento di emergenza sanitaria dovuto al coronavirus. «In questo modo vogliamo offrire un servizio in più ai cittadini e dare la possibilità al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano di alleggerire un po’ il carico di lavoro», afferma Stefano Biggio, coordinatore dell’area medica del Centro odontoiatrico della Misericordia.

Dentisti e assistenti di studio si mettono a disposizione delle urgenze odontoiatriche nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 presso il Centro che si trova all’interno della sede operativa della Misericordia di Prato in via Galcianese 17/2. Il servizio è rivolto a coloro che per gravi e urgenti motivi hanno bisogno di una immediata assistenza odontoiatrica. Per accedere a questa opportunità occorre prima telefonare al numero 0574-609800. La modalità di accesso prevede infatti un triage preventivo via telefono che serve a capire la situazione e a autorizzare l’eventuale accoglienza del paziente negli ambulatori.

L’iniziativa è stata condivisa con la direzione ospedaliera del Santo Stefano e con la Società della Salute di Prato. «In questo momento di grave emergenza anche per il nostro territorio tutte le iniziative di solidarietà ed aiuto alla cittadinanza in difficoltà sono positive e molto importanti. Un plauso va a Misericordia e a tutte quelle realtà che si mettono a disposizione», commenta il presidente della SdS di Prato Luigi Biancalani.

Ricordiamo infine che resta sempre attivo il servizio di pronto soccorso odontoiatrico nei giorni festivi promosso dalla Confraternita della Misericordia di Mezzana. Nella sede in via Viottolo di Mezzana, 85 tutte le domeniche e nelle ricorrenze festive è sempre disponibile gratuitamente un dentista per i casi emergenza.

Fonte: Ufficio stampa

