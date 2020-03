Pubblicato un avviso per alienare un immobile di proprietà del Comune di Pistoia

Il Comune di Pistoia vende un complesso immobiliare in via Buonfanti (numeri civici 6, 8, 10 e 12) che si affaccia anche sul lato ovest di via Tomba.

Nel 2010 l'immobile era stato ricompreso in un progetto di recupero per alloggi Erp finanziato dalla Regione Toscana. Nel gennaio 2011, prima dell’inizio dei lavori, avvenne il crollo parziale dell’ultimo piano. A questo punto i finanziamenti regionali non sarebbero più riusciti a coprire l’intervento di recupero necessario. Per questo, ad oggi, l'edificio è protetto da ponteggi e tettoie a tutela dell'incolumità pubblica.

Come presentare le offerte. Gli interessati a partecipare all'asta devono far pervenire all'ufficio Protocollo generale del Comune entro il 15 aprile 2020 alle ore 13 un plico sigillato contenente l'offerta di acquisto. Il 16 aprile a partire dalle 9 nella sala S. Agata del Palazzo comunale si terrà l'asta pubblica.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si possono contattare Stefano Bartolini tel. 0573 371522, mail s.bartolini@comune.pistoia.it) oppure Sandra Orlandini telefono 0573 371271, mail s.orlandini@comune.pistoia.it per questioni tecniche. Per la parte amministrativa rivolgersi, invece, alla Stazione Unica Appaltante al numero 0573 371713 oppure scrivere un'email a gareecontratti@comune.pistoia.it.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

