Spesa a domicilio per persone in difficoltà, a Fucecchio si amplia l'orario per la prenotazione

Da domani, giovedì 26 marzo, si amplia a Fucecchio l'orario in cui è possibile contattare il numero 349 5717605 per usufruire del servizio di consegna della spesa a domicilio dedicato alle persone in difficoltà: sarà possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.