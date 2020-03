Tamponi agli operatori del centro Fondazione Turati di Gavinana: un positivo

La Fondazione Turati ha provveduto, di propria iniziativa e reperendo a fatica sul mercato i tamponi, a sottoporre a test Covid 19 tutti i propri dipendenti impegnati al lavoro nel reparto di riabilitazione di Gavinana, ove nei giorni scorsi si sono verificati tre casi di pazienti risultate positive.

Sono stati effettuati complessivamente 40 tamponi risultati tutti negativi salvo uno, relativo ad un operatore sanitario che immediatamente è stato collocato in quarantena, affidato alle cure del proprio medico.

Intanto, oltre alla rigorosa osservanza delle direttive in materia, La Fondazione prosegue, per proprio conto, l’osservanza di misure ancora più stringenti. I pazienti del reparto di riabilitazione, nessuno dei quali al momento presenta sintomi della malattia, sono attualmente ricoverati in camere singole. Giova ripetere che il reparto di riabilitazione è del tutto separato rispetto agli altri che compongono il Centro.

Fonte: Fondazione Turati

