Cnr e Scuola Normale Superiore donano 600 mascherine FFP3, 1900 tute, 86.000 guanti

Con un accordo congiunto, l'Istituto Nanoscienze del Consiglio nazionale delle Ricerche e la Scuola Normale Superiore di Pisapisa hanno disposto di donare la quasi totalità dei loro "dispositivi di protezione individuale" (DPI) per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria dovuta a COVID-19. La donazione è stata effettuata alla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio che destinerà il materiale agli Stabilimenti ospedalieri di Pisa, presso l'Area della Ricerca CNR, e di Massa (Ospedale del Cuore "G. Pasquinucci"), e ad altri ospedali della regione Toscana. Il materiale donato consiste in una serie di dispositivi a presidio della salute degli operatori sanitari e dei pazienti, come mascherine, tute e guanti. I ricercatori dell'Istituto Nanoscienze infatti, lavorano con materiali delle dimensioni nanometriche (simili a quelle del virus) e in alcuni laboratori impiegano dispositivi di protezione individuale durante fasi delicate dei processi di nanofabbricazione. Questi DPI sono gli stessi che possono permettere agli operatori sanitari che devono curare i pazienti COVID-19 di proteggere loro stessi, in condizioni di lavoro le più agevoli possibili. Nel dettaglio, sono state donate: 600 mascherine FFP3, 1900 tute, 86.000 guanti, 20 occhiali protettivi, 20 visiere, 10.000 copriscarpe e 10.000 cuffie.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa