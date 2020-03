Coronavirus, arrivano le scuse alla dottoressa di Cisanello in prima linea contro Covid-19

L'autore del cartello posto nel vano scale di un condominio di Pisa contro una dottoressa impegnata all'ospedale di Cisanello in prima linea nella guerra contro covid-19, ha fatto marcia indietro e con un nuovo cartello ha porto le sue scuse al medico.

Così si è chiusa la polemica innescata dal cartello anonimo che metteva in guardia una dottoressa dell'ospedale di Pisa, in servizio presso un reparto Covid, a prendere tutte le precauzioni necessarie per non diffondere il virus una volta tornata a casa. Un nuovo cartello, che porta le scuse dell'autore e un incontro tra questi e la dottoressa. Ne dà notizia La Nazione. Il vicino ha fornito la sua disponibilità per aiutare la dottoressa nelle piccole incombenze domestiche visto che lei vive da sola

