Coronavirus Castelfiorentino, il 'Tg Falorni' ricorda: "Non ricevete la parrucchiera in casa"

“Fate la spesa una volta, e cercare di portarvi a casa quanta più roba possibile”. E’ con una salutare (e sacrosanta!) “brontolata” nei confronti di chi fa la spesa ogni uno-due giorni che il Sindaco Alessio Falorni ha concluso la sua “diretta” ieri sera tramite la sua pagina facebook, come sempre molto seguita e partecipata dalla popolazione di Castelfiorentino.

Un’esortazione, quella del Sindaco, quanto mai opportuna, se si considera che secondo quanto emerge dai primi dati la media degli scontrini della spesa nei supermercati – ancora oggi, in piena emergenza - non supera i 25 euro. Un’abitudine che deve dunque essere assolutamente scoraggiata, adottando quella virtuosa di fare un bel rifornimento di generi alimentari per limitare le uscite dalla nostra abitazione al minimo indispensabile.

Come di consueto, il Sindaco ha illustrato le principali novità della giornata. Esaminiamole una per una.

SITUAZIONE CONTAGI EMPOLESE VALDELSA – Ieri (25 marzo) sono stati registrati dieci nuovi contagi: 7 a Empoli e 3 a Fucecchio, nonché due decessi (1 a Santa Croce e 1 a San Miniato). In generale, la tendenza è quella di una lieve diminuzione nell’incremento dei contagi. Nel corso di una telefonata con l’assessore regionale Vittorio Bugli, è stato confermato che la Regione Toscana è impegnata a reperire i kit necessari per uno screening a tappeto, al fine di arrivare gradualmente a una mappatura dei contagiati “asintomatici”. Nel frattempo, vengono implementati i posti di terapia intensiva grazie all’arrivo di nuovi ventilatori.

SANIFICAZIONE ARREDI – E’ iniziata nella zona stazione e centro storico basso. (Via Palestro, Piazza Cavour, via Costituente, piazza Gramsci, Corso Matteotti, via Garibaldi via Volontari del Sangue e via Bovio)

PENSIONI – Dopo l’annuncio dato ieri in merito all’erogazione a “scaglioni” delle pensioni presso gli uffici postali (sulla base dell’iniziale del cognome), il Sindaco ha comunicato che è in corso una trattativa con Poste Italiane affinché venga garantita l’apertura almeno una volta a settimana dell’ufficio postale di Castelnuovo d’Elsa, al momento chiuso. Se questa richiesta non dovesse avere esito positivo, si impegnerà per facilitare il trasporto dei pensionati di Castelnuovo all’Ufficio Postale del capoluogo.

PROROGHE – Vittorio Bugli ha annunciato che la Regione posticiperà al 30 giugno il pagamento del bollo auto previsto ad aprile. Altre proroghe – ricordate dal Sindaco – riguardano il rinnovo della patente (quelle in scadenza il 30 aprile vengono prorogate al 30 giugno) la scadenza della revisione dell’auto (dal 31 luglio al 31 ottobre) e altre prorogate al 15 giugno.

BENZINAI – Sventato il rischio di sciopero, al momento non ci sono problemi per i rifornimenti di carburante

IMPRESE – Il Sindaco ha sottolineato che gli imprenditori e le partite iva in generale sono i soggetti più penalizzati da un punto di vista economico da questa situazione di “chiusura”, che colpisce le loro attività. Le alternative ventilate da qualche capo di stato (e ritirate nel giro di ventiquattr’ore) nel lasciar le cose come stavano per adottare la strategia dell’”immunità di gregge” avrebbero comportato – statistiche alla mano centinaia di migliaia di morti nella sola Gran Bretagna e milioni di morti negli Stati Uniti. Ha poi ricordato che alcune aziende (anche a Castelfiorentino, avendo avuto modo di visitarne una) stanno percorrendo la strada di una temporanea riconversione della loro produzione (da abbigliamento a prodotti destinati all’emergenza, come ad esempio le mascherine, che in questa fase hanno ovviamente un mercato). Questa emergenza ha inoltre fatto emergere, più che mai, l’importanza di poter disporre di una rete efficiente. A questo proposito, l’Assessore regionale Bugli ha annunciato lo sblocco di investimenti della banda ultra larga in 78 comuni della Toscana.

LAVORO – l’Assessore regionale Bugli ha annunciato nel corso della “diretta” che alle persone cui è stato riconosciuto il diritto alla cassa integrazione verrà resa più agevole la liquidazione tramite FIDI Toscana

CONTROLLI - Il Sindaco ha voluto ricordare che NON SI PUO’ ricevere la parrucchiera a casa. Si rischia molto. Ha precisato, inoltre, che non è necessario conservare gli scontrini come prova che le nostre uscite dall’abitazione sono motivate dalla necessità di fare la spesa.

DONAZIONI – Come di consueto, il Sindaco ha voluto spendere parole di elogio nei confronti di tutte le persone che stanno facendo delle donazioni (nei limiti delle loro possibilità) a beneficio dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, citando tra l’altro quella fatta dal Gruppo amici del calcetto e dal “gruppo fai da te” di Castelnuovo d’Elsa.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa