Coronavirus, chiusi cimiteri a Barberino Tavarnelle

Una nuova misura, più rigorosa, di prevenzione e contenimento per fronteggiare la difficile situazione dell'emergenza epidemiologica legata al Covid-19. È il Comune di Barberino Tavarnelle ad averla assunta disponendo la chiusura temporanea, fino alle ore 24 del 3 aprile 2020, di tutti i cimiteri presenti nel territorio comunale. Il sindaco David Baroncelli, firmando una specifica ordinanza, ha deciso di estendere le azioni di prevenzione e contenimento, considerata la situazione epidemiologica e in applicazione alle prescrizioni contenute nel Dpcm dell'11 marzo in cui si impone il divieto di assembramento in spazi ed aree pubbliche.

"È il momento di stringere ulteriormente - dichiara il sindaco David Baroncelli - sulle misure di contenimento con l'obiettivo, che ribadiamo ormai da settimane, di contenere la diffusione dell'epidemia da Coronavirus ed applicare ogni misura adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione individuando strumenti cautelativi che possano essere applicati per la riduzione della circolazione del virus".

"Comprendo la necessità delle persone che hanno i propri cari sepolti nei cimiteri - rinforza il sindaco - ma in questo momento ciò che vale di più è la tutela della salute connessa alla riduzione dei rischi del contagio. Ho ritenuto necessario procedere con il divieto di accesso al pubblico di tutti i cimiteri del territorio comunale per rendere ancora più limitativa e restrittiva l'azione di mia competenza. È un provvedimento che si è reso necessario per evitare assembramenti di persone, continuiamo a monitorare sul rispetto da parte dei cittadini delle disposizioni governative".

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Barberino Tavarnelle