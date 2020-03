Coronavirus, da Arco di Castruccio libri in regalo a Montopoli

L'Associazione Culturale "Arco di Castruccio "di Montopoli in Val d' Arno, in questi momenti di particolare preoccupazione e difficoltà, che creano in tutti insicurezza nel presente e nel futuro, coerentemente con gli obiettivi per cui é nata, intende essere vicina, per quanto può, agli abitanti di Montopoli nel loro forzato, ma necessario, isolamento, offrendo un'occasione per conoscere meglio la propria storia e spaccati di vita quotidiana di un recente passato.