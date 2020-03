Coronavirus, donazione a Santa Croce: da Ellegi mascherine alla Misericordia

Nonostante l'emergenza Coronavirus che non si placa, arrivano buone notizie dal Comprensorio del Cuoio. È il caso del bel gesto di una tranceria di Santa Croce sull'Arno, che ha deciso di aiutare la Misericordia con un atto concreto.

La Ellegi Srl ha scelto di dare alla Misericordia di Santa Croce sull'Arno decine di mascherine per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Un gesto che la confraternita santacrocese ci tiene a sottolineare e che ha dimostrato di apprezzare: "Vogliamo fare un ringraziamento pubblico a Ellegi per questa importantissima donazione in un momento difficile e delicato".

Non sono mascherine certificate, ma si tratta di protezioni importanti che la Misericordia potrà usare durante i servizi di questi giorni. Una dotazione in più che fa comodo e aumenta la sicurezza per quegli operatori che giorno e notte lavorano a fianco della popolazione per renderla più tranquilla.

