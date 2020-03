Coronavirus, Firenze Parcheggi proroga la gratuità dei parcheggi ospedalieri

Per venire incontro all’emergenza Covid-19, Firenze Parcheggi ha deciso di prorogare la gratuità delle tariffe, nei parcheggi “Pieraccini-Meyer” e “Careggi CTO”, fino a nuova disposizione da parte della Società. Gli utenti potranno quindi sostare gratuitamente all’interno delle due strutture, ritirando il ticket all’ingresso e passando successivamente alla cassa, per annullarlo. L’iniziativa è stata presa dalla Società fiorentina, per andare incontro alle esigenze degli utenti che hanno necessità di recarsi negli ospedali, durante questo periodo di difficoltà legato al Coronavirus.

Fonte: Ufficio Stampa

