Coronavirus, mascherine alla polstrada dalle 'sartine' di Lucca

Non si arresta la gara di solidarietà in tempo di emergenza e ogni giorno che passa ognuno dimostra una profonda sensibilità, fornendo un personale contributo nella battaglia contro il contagio da Coronavirus.

Per questo motivo “Le sartine di Lucca” si sono messe all’opera e in pochi giorni hanno confezionato delle mascherine protettive lavabili in acqua calda e quindi riutilizzabili una volta igienizzate, donandole al personale della Polizia Stradale.

“Sperando che anche con poco si possa comunque essere d’aiuto”, hanno scritto agli agenti in un biglietto, per ringraziarli dell’impegno quotidiano nell’attività di contrasto e limitazione della diffusione del Coronavirus.

Fonte: Polizia di Lucca - Ufficio stampa

