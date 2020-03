Coronavirus, a Montopoli mascherine in regalo per le attività ancora aperte

Il Comune di Montopoli in val d’Arno ha deciso di fornire gratuitamente mascherine certificate alle attività e agli esercenti del territorio che, nonostante l’emergenza, continuano a svolgere il proprio lavoro per poter consentire l’acquisto e la consegna di beni essenziali e generi alimentari.

«Ringrazio tutte le attività che svolgono questi preziosi servizi e coloro che – come il calzaturificio Everyn, l’Agraria San Romano, il Rotary Club e la Sanser di San Miniato – tramite donazioni di questi dispositivi arrivateci in questi giorni, ci hanno permesso di mettere in sicurezza quelle persone che, quotidianamente, svolgono un servizio per tutta la comunità durante questo periodo di emergenza sanitaria, in primo luogo gli operatori della Protezione civile ed ora le attività del territorio – spiega il sindaco Giovanni Capecchi – con questa scelta abbiamo voluto testimoniare la nostra vicinanza a tutti quei negozianti che, con il proprio lavoro, portano avanti un’attività indispensabile per tutti noi».

Le mascherine sono state donate, dunque, alle attività commerciali e a quelle che, attraverso la consegna a domicilio di beni alimentari ed indispensabili, devono necessariamente spostarsi. «Grazie al loro impegno e alla loro disponibilità, riusciamo a contenere ulteriormente spostamenti eccessivi per andare a far la spesa – conclude il sindaco – con queste mascherine, adesso, potranno svolgere il proprio lavoro con più sicurezza e con maggior serenità».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

