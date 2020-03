Coronavirus, Santa Maria a Monte stanzia 15mila euro: mascherine consegnate porta a porta

La Giunta di Santa Maria a Monte nella seduta odierna ha stanziato un fondo di 15.000,00 euro per far fronte all’emergenza sanitaria e economica legata al COVID 19.

Dal 30 marzo saranno consegnate 6000 mascherine a domicilio (porta a porta) senza alcun contatto con le persone, una mascherina per nucleo familiare. La consegna avverrà esclusivamente con i volontari della protezione civile in totale sicurezza, le mascherine saranno messe in apposite buste di plastica e inserite nelle cassette postali. La mascherina non è monouso, è lavabile e riutilizzabile.

La mascherina permetterà di poter isolarsi meglio, in questi giorni di emergenza, per le esigenze di spostamento che devono avvenire solo in casi necessari come andare al lavoro, fare la spesa, o per motivi di salute. Come afferma il sindaco Ilaria Parrella, 1.000 mascherine saranno donate ai volontari della Protezione Civile, e a disposizione delle famiglie dei positivi e in quarantena.

E’ stato previsto uno stanziamento di 3.000 euro per l’acquisto di generi alimentari da distribuire alle persone che si trovano in difficoltà in questo momento. Pensiamo ai casi sociali e alle persone che hanno dovuto sospendere la propria attività lavorativa con un reddito 2019 non superiore a 12.500 euro annui.

Per informazioni rivolgersi 0587/261633 nei giorni lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9:00 alle ore12:00, facendo la richiesta e dichiarando la propria condizione.

Il buono spesa-pacco alimentare sarà distribuito dalla Pubblica Assistenza. Gli utenti non dovranno recarsi presso nessuna sede, ma contattare il numero 0587/261633.

