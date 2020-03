Covid-19, auto classiche gratis per personale sanitario per matrimoni e turismo

Desideriamo accompagnare nel viaggio più bello il personale sanitario della Toscana, che in questi giorni è in prima linea contro il

coronavirus: appena tutto questo sarà finito, REGALEREMO A MEDICI E INFERMIERI CHE SI SPOSERANNO NEL 2020 O NEL 2021 il noleggio per un giorno di una delle nostre auto classiche by Classic Drives.

In questo periodo particolare, ci siamo domandati come poter dare una mano concreta. La nostra azienda, nata da soli 3 anni, fino a pochi giorni prima dell’emergenza stava lavorando per poter rientrare degli investimenti fatti.

Con l’azzeramento del turismo, che avrà ricadute almeno per tutto quest’anno, e l’annullamento dei matrimoni, il nostro fatturato è andato a zero, mentre restano da pagare tutte le spese. Come tanti, stiamo lottando per non dover chiudere. Ma non possiamo restare indifferenti di fronte a medici, infermieri, operatori sociosanitari che mettono a rischio la loro vita per salvare gli altri.

Se le difficoltà economiche non ci permettono di fare donazioni consistenti, possiamo mettere a disposizione ciò che abbiamo e che sappiamo fare: regalare un sogno, un VIAGGIO IN STILE ‘DOLCE VITA’

per le vie della nostra splendida Toscana. La soddisfazione più grande del nostro mestiere è vedere L'ESPRESSIONE DI FELICITÀ sul volto dei nostri ospiti al termine di un’esperienza su quattro ruote

classiche: sogniamo di vederla sui visi dei nostri medici, infermieri e operatori sociosanitari quando potranno togliere i dispositivi di protezione individuale e tornare a respirare e a sentire il vento nei capelli su una spider d’epoca.

Oltre all’AUTO GRATIS PER IL MATRIMONIO, regaleremo quindi anche 50 "VINTAGE TOUR" per due persone, solitamente venduti ai turisti, alla scoperta delle bellezze della Toscana su una macchina da sogno. Avranno validità

12 mesi dalla prenotazione.

Questo è il nostro modo di dire GRAZIE. Sappiamo che non è molto rispetto a chi può donare milioni di euro. Per la nostra realtà, in un contesto così problematico, è uno sforzo enorme in termini economici, ma lo sosteniamo volentieri: la RICONOSCENZA per chi si dedica a salvare le vite altrui, non sarà mai troppa.

Sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/classicdrivestuscany [1] comunicheremo le modalità per usufruire di questa iniziativa.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Toscana