Covid19, cresce il numero dei negozi di Pontedera che fanno consegna a domicilio

Continua a crescere il numero degli esercizi di Pontedera, che aderiscono alla lista aperta e consegnano a domicilio i loro prodotti (alimentari e no). Ormai sono ben oltre trenta le attività che hanno dato la propria disponibilità. La lista, viene compilata in collaborazione con le Associazioni di Categoria Confcommercio e Confesercenti sulla base delle richieste ricevute.

Ogni esercizio è ovviamente responsabile per il servizio offerto e attua piani di autocontrollo indispensabili per un corretto servizio a domicilio, garantendo ad esempio l'adeguata conservazione dei cibi o le corrette modalità di trasporto e di consegna.

“Si tratta però di un servizio utile a tante persone – ha commentato il Vicesindaco Alessandro Puccinelli -, che hanno così la possibilità di consumare un pasto o una pizza, o di ordinare materiale necessario, senza spostarsi da casa. Anche per le stesse attività è un modo di continuare a lavorare, in questo momento di difficoltà così atipico, e sperimentare forme nuove di rapporto con la clientela. Ringrazio gli esercenti e le associazioni di categoria che si stanno impegnando in un innovativo e impegnativo percorso che questa atipica fase di crisi ci sta imponendo”.

Sul sito internet del Comune, nella sezione notizie, è presente l'elenco completo delle attività che svolgono il servizio.

Questo è il link: https://www.comune.pontedera.pi.it/esercizi-aperti-per-consegna-a-domicilio-a-pontedera-lista-aperta/

Per far parte della lista aperta occorre prendere contatto con il Comune di Pontedera, inviando una mail al competente ufficio comunale (s.spagnolo@comune.pontedera.pi.it) oppure telefonando allo stesso ufficio (numero telefonico 0587-299250). E' comunque possibile iscriversi anche avvalendosi, ovviamente, del supporto delle associazioni di categoria.

Esercizi non alimentari

• ESPRESSO TOSCANO– CIADE E CAPSULE DI CAFFÈ, TE’, ORZO DI TUTTE LE PRINCIPALI MARCHE Lun– Sab 8.00/19.30 TEL. 3356350112

• Essedi TechnoGarage Pontedera – Andrea Castellani – assistenza pc e dispositivi che non può essere eseguita in remoto. Vendita, computer, accessori, telefonia Lun- Ven 9.00-14:30 TEL. 058 759254 oppure whatsapp al 3703218512 o email a 56025@technogarage.it

• Lavanderia La Prima – ritiro e consegna per tutti i tipi di lavaggi Lun– Sab 8:00-13:00 TEL. 058756455 – Mail: lavanderialaprima@gmail.com

• Ferretti Snc – Ingrosso cancelleria, carta, cartucce e toner stampanti Lun– Sab 8:00-13:00/ 15:00-19:00 TEL. 3400901508 – Mail: ferrettisnc@outlook.it

• Libreria Equilibri di Francesca Pau – Libri consegne nei giorni di martedì e sabato – whatsapp cell. 3420202539 e-mail: libreriaequilibri@outolook.it

