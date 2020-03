Lancette avanti, domenica torna l'ora legale

Bisogna rimanere in casa e ci rimarremo anche con qualche ora di luce in più. Da domenica 29 marzo, infatti, torna l'ora legale e quindi bisogna ricordarsi di spostare le lancette sull'orologio. Andranno messe un'ora avanti, il che vuol dire sessanta minuti in meno di sonno ma più luce durante il dì. Alle due di notte l'orologio andrà impostato sulle tre, dunque. L'appuntamento con l'ora solare tornerà domenica 25 ottobre.

Attenzione, però. Nel 2019 il Parlamento Europeo ha dato carta bianca ai paesi UE su ora solare/legale. Sta alle diverse nazioni decidere se mantenere o meno il consueto orario, quindi potrebbe cambiare tutto. Chissà, magari potrebbe diventare l'ultima ora legale della storia, vedremo.

