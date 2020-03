Export Pisano, Pieroni (Pd): "Ripartiremo da dove siamo rimasti"

"Confrontandomi con gli operatori economici nel nostro territorio riscontro, insieme alla prioritaria preoccupazione per la salute, apprensione per le sorti dell'economia - afferma il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni -. In queste ore la produzione di molte aziende si fermerà, ad eccezione di quelle che producono beni e servizi di primaria necessità. Proprio in questi giorni sono usciti i dati 2019 della Camera di Commercio sull’economia, che vedono Pisa e la Toscana ai primi posti a livello nazionale.

L’economia pisana ha visto forti incrementi sull’export, che vale oltre 3 miliardi di euro, tornando sui livelli pre-crisi del 2007. In questo frangente l'emergenza è garantire i lavoratori e tenere in efficienza le aziende per ripartire subito, appena usciti dalla crisi coronavirus, continuando a crescere come nel 2019. Certo dovrà essere il Governo a mettere in campo le principali risorse per ripartire, mettendo a disposizione della Toscana i primi 100 milioni cui la Regione aggiungerà subito altri 60milioni per la Cassa integrazione in deroga. La Regione inoltre utilizzerà un fondo per anticipare da subito ai lavoratori l'erogazione delle misure spettanti, grazie ad un accordo con le banche.

Per riprendere a correre, l'economia pisana avrà bisogno di misure veloci e procedure semplificate al massimo. Fermo restando che insieme alle misure urgenti per tamponare la crisi, dovranno maturare presto interventi strutturali per la riduzione del costo del lavoro, a beneficio di imprese e dipendenti e agevolazioni per l'assunzione dei giovani. Politiche economiche lungimiranti non possono prescindere da una ripresa forte degli investimenti, specialmente in infrastrutture.

E sugli investimenti abbiamo solo l'imbarazzo della scelta sulla Costa toscana: l'ammodernamento della Fi-Pi-Li, il corridoio tirrenico, il potenziamento ferroviario tra Pisa e Firenze e il potenziamento dell'Aeroporto di Pisa e del porto di Livorno.

Tutte le notizie di Pisa