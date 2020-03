Fabbriche chiuse per il Coronavirus, a Pisa circa 700 le richieste di deroga. Il Prefetto: "Controlli serrati"

Il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, ha impartito specifiche direttive per l’attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo scorso e del successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo, che hanno operato lo stop di una serie di attività produttive e commerciali.

Alle Prefetture, infatti, è assegnata la valutazione sulla sussistenza delle condizioni attestate dagli operatori economici nelle comunicazioni di prosecuzione di alcune attività ulteriori rispetto a quelle già direttamente consentite dai due decreti ed individuate dai rispettivi codici ateco (di classificazione delle attività economiche). Queste ipotesi riguardano: a) le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività autorizzate, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali; b) gli impianti a ciclo produttivo continuo. All'esito della valutazione potrà essere disposta la sospensione dell'attività stessa, laddove non si ravvisi l'effettiva legittimazione a proseguire l’attività. Una specifica autorizzazione preventiva è, invece, prevista per l'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché per le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Al fine di coniugare la speditezza dell’azione con l’utilizzo del più ampio bagaglio di competenze e informazioni rilevanti, il Prefetto Castaldo ha provveduto ad insediare un gruppo di lavoro congiunto tra Prefettura, Camera di Commercio, Vigili del fuoco e Forze di Polizia per l’esame delle domande pervenute. Sul sito web della Prefettura è stata da subito pubblicata la relativa modulistica.

Ad oggi, sono circa 700 le istanze già inviate in Prefettura.

“Il Gruppo di lavoro – precisa il Prefetto Castaldo – si riunirà in videoconferenza più volte al giorno, valutando con la massima attenzionele domande, ai fini dell’imprescindibile esigenza di salvaguardia della salute pubblica e della continuità dei processi produttivi, nonché della garanzia dei livelli occupazionali e delle condizioni di lavoro dei dipendenti. Ho avviato sul tema una interlocuzione con le parti sociali – rappresentanti delle categorie produttive e sindacati dei lavoratori – per acquisire segnalazioni e ogni utile elemento di conoscenza. Con i soggetti esponenziali il confronto sarà costantemente rinnovato, come pure il concorso degli enti territoriali, al fine di definire i casi più complessi”.

Controlli serrati sull’osservanza dei due decreti saranno delegati alle Forze dell’ordine, alle Polizie locali e ai competenti uffici per la verifica delle condizioni di sicurezza nelle aziende. Ogni diniego di prosecuzione sarà, altresì, comunicato al sindaco del comune dove ha sede lo stabilimento.

“Chiedo la collaborazione di tutti gli operatori e delle parti sociali – conclude il Prefetto - nel segnalare le situazioni anomale o le fattispecie in cui emerga la carenza di presupposti o condizioni per proseguire l’attività”.

Fonte: Prefettura di Pisa

Tutte le notizie di Pisa