Coronavirus, Fidapa San Miniato per il San Giuseppe: donazione all'ospedale

La Fidapa sezione di San Miniato, in questo momento estremamente difficile e complicato dovuto alla pandemia Coronavirus, consapevole che ogni azione concreta, sia pur piccola può contribuire in modo decisivo alla lotta contro questo virus e contro la sua diffusione esponenziale che sta mettendo in uno stato di grave emergenza il nostro paese, ha deciso di partecipare, con una donazione di 500,00€, alla raccolta fondi destinata ai reparti di medicina-Covid_9 dell’ Ospedale San Francesco di Empoli per contribuire al superamento della carenza di macchinari essenziali nella suddetta struttura ospedaliera, riferimento per tutti nel nostro territorio.

“ Il nostro -dice la Presidente Valiani Vanessa - vuole essere un aiuto immediato e tangibile anche se minimo, come le nostre risorse permettono, nell’auspicio che si possa insieme , rimanendo tutti rispettosi delle regole necessarie, riuscire a superare questo momento difficile; le socie ed io siamo vicine a tutte le persone che soffrono e anche a tutti coloro che si trovano in prima linea per affrontare questa emergenza dalla quale siamo convinte si potrà uscire solo uniti e con l’aiuto di tutti.

Ribadiamo che è fondamentale non abbassare la guardia e continuare a seguire le regole che ci sono state date e che sono fondamentali per contrastare il contagio e contenere la sua espansione, quindi ci associamo all’invito-obbligo di stare a casa, di spostarsi solo per necessità inderogabili quali spesa, salute, lavoro, anche se con il passar dei giorni può diventare difficile, crediamo che sia l’unico modo per collaborare insieme a sconfiggere il virus e la sua grande capacità di contagio, invitiamo quindi tutti ad avere oggi “ pazienza” per ritrovarci domani in quel mondo che oggi ci manca tanto!”

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di San Miniato