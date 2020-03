Garantiti a Scandicci almeno un banco alimentare ed un ortofrutta per ogni mercato rionale

Almeno un banco di alimentari e un banco di ortofrutta garantiti per ogni mercato rionale nei giorni feriali. I mercati rionali, limitati in questo periodo esclusivamente ai banchi alimentari opportunamente distanziati, sono presenti nei diversi quartieri cittadini nelle mattine dei giorni feriali (in orario 7,30-13,30) secondo il seguente programma settimanale: in piazza Togliatti dal lunedì al venerdì, in via Neruda a San Giusto il mercoledì, in piazza Brunelleschi a Vingone dal lunedì al venerdì, in via Ponchielli a Casellina il lunedì, mercoledì e venerdì, in piazza Sibilla Aleramo a Badia a Settimo il mercoledì e il venerdì, in via Frazzi il martedì.

L’Amministrazione Comunale di Scandicci ha scelto di tenere aperti i banchi alimentari dei mercati rionali in tutti i quartieri nel periodo dell’emergenza sanitaria Covid 19, affiancandoli ai negozi alimentari di vicinato, agli esercizi che vendono generi di prima necessità, alle farmacie e parafarmacie e ai supermercati nel territorio, per garantire il più possibile la differenziazione dei punti di approvvigionamento in città e ridurre così al massimo le concentrazioni di persone. La garanzia della presenza dei banchi alimentari ed ortofrutta per ogni mercato rionale segue una disposizione del Sindaco, ed è possibile grazie anche alla disponibilità degli ambulanti che solitamente operano in altri mercati.

