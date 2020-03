Gravidanza con sospetto coronavirus, consulenza telefonica dedicata a Careggi

Le gestanti con sospetta o confermata infezione Covid-19 dovrebbero rimanere in isolamento per il periodo raccomandato, rimandando gli appuntamenti di routine come esami del sangue, visita ostetrica, ecografie. Il Dipartimento Materno Infantile ha messo a disposizione un servizio di consulenza telefonica da utilizzare se la gestante ritiene di presentare una condizione di salute relativa alla propria gravidanza che richieda una valutazione medica specialistica ostetrica.

Il servizio evita di far venire di persona le donne e consente di concordare le più adeguate e sicure modalità per ricevere l’assistenza necessaria. La consulenza telefonica è disponibile anche per le gestanti a termine (40 settimane) che partoriranno in AOUC e che vogliono ricevere informazioni sul tampone naso-faringeo per la ricerca del Covid-19.

055 7947678 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e 055 7947493 dal lunedì al venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 08.00; sabato e domenica (h24).

Fonte: Aou Careggi