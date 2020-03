In arrivo 10mila mascherine per il porto di Livorno

In questo momento di difficoltà a reperire i DPI, L'Autorità di Sistema Portuale è riuscita a procurarsi 10mila mascherine, distribuendole tra le imprese del porto di Livorno. I dispositivi di protezione individuale sono stati acquistati dalle aziende a seconda del fabbisogno, mentre una congrua quantità è stata destinata agli ispettori portuali dell'AdSP, quotidianamente impegnati a verificare il rispetto delle linee guida diramate dalla stessa Autorità Portuale con l'obiettivo di arginare la diffusione del contagio da Coronavirus.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

