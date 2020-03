Laboratorio CEQ di Monsummano Terme, nuovo servizio di testing per la validazione di mascherine facciali ad uso medico

Il Laboratorio CEQ – Centro Eccellenza Qualità con sede a Monsummano Terme, costituito nel 1998 per iniziativa congiunta della Camera di Commercio di Pistoia, dell’Associazione Industriali di Pistoia (ora Confindustria Toscana Nord) e del Comune di Monsummano Terme, affidato in gestione dall’Ente camerale al centro di ricerca Next Technology Tecnotessile di Prato nel 2018, a seguito dell’attuale situazione sanitaria emergenziale a livello nazionale e globale, ha attivato in tempi lampo un nuovo laboratorio interno per fornire i test di validazione delle maschere facciali ad uso medico (le cosiddette “mascherine chirurgiche”), necessari al rilascio del nulla osta in deroga da parte dell’ISS – Istituto Superiore di Sanità ed anche per l’eventuale marcatura CE come dispositivi medici (che sarà l’unica procedura ammessa dopo che l’emergenza sarà cessata). I test sono eseguiti in assoluta conformità ai metodi previsti della norma europea di riferimento UNI EN 14683 – Requisiti maschere facciali ad uso medico.

Lo sforzo fatto dai tecnici del laboratorio CEQ dall’inizio dell’emergenza rappresenta un fondamentale sostegno alle imprese del nostro territorio e di altre regioni italiane ed europee nell’affrontare la sfida imposta dalla pandemia, e soprattutto un aiuto concreto al personale sanitario, al quale, oltre al ringraziamento per lo sforzo che viene compiuto in questo periodo, viene garantita la possibilità di indossare dispositivi sicuri e validati.

Il nuovo servizio è attivo già da oggi ed è il risultato di uno sforzo congiunto con il laboratorio CERTEMA di Cinigiano (GR) e di altre strutture regionali e nazionali, che si sono attivate con incessante impegno per supportare l’iniziativa dei tecnici di Monsummano. Questa iniziativa conferma anche il valore strategico di una struttura come il CEQ, frutto dell’impegno proficuo e duraturo di collaborazione fra pubblico e privato, per il sostegno del sistema produttivo toscano e non solo.

Ma l’attività del laboratorio CEQ non si ferma qui: il prossimo passo è allargare il servizio ai test necessari alla validazione dei camici ad uso medico, dei quali si comincia ad avvertire necessità, stante la carenza di strutture di laboratorio a livello nazionale per la validazione di questi dispositivi di protezione.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Monsummano Terme