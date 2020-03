Ladri in fuga da un negozio, ripresi dalle telecamere e beccati dalla polizia

I ladri hanno svaligiato la cassa di una pescheria ieri sera, 25 marzo, in via Centostelle a Firenze, ma la polizia è stata allertata da un residente e ha seguito in tempo reale la loro fuga dalla centrale operativa della questura grazie alle immagini riprese in tempo reale dalle telecamere di sorveglianza cittadine.

Grazie al pedinamento a distanza, gli agenti hanno allertato la squadra volante e arrestato una 33enne e un 37enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

I malviventi hanno forzato il bandone di una pescheria in zona Campo di Marte usando delle pinze e un cacciavite, poi sono entrati all'interno e sono usciti poco dopo portando via il denaro trovato nella cassa, poche decine di euro. Un residente che era affacciato alla finestra li ha notati e ha chiamato il 113. Per loro sono scattati l'arresto per furto aggravata e due denunce, una per possesso di attrezzi da scasso e una per la violazione del decreto governativo emesso per l'emergenza coronavirus, che vieta di uscire di casa senza un motivo di necessità.

