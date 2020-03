Mascherine donate a Empoli, come avverrà la distribuzione alla cittadinanza

Ieri il vice sindaco di Empoli Fabio Barsottini ha ricevuto 10.000 mascherine donate al Comune di Empoli.

Le mascherine sono state donate dalla comunità cinese dell'Empolese Valdelsa e dall'associazione cinese New Generation Club, composta da giovani imprenditori empolesi e di Sovigliana. Altre 5.000 sono state donate dal Retificio Nassi di Empoli, che ha sede in zona Terrafino, portate ieri mattina in Municipio dal vicepresidente Guido Brogi.

Il sindaco di Empoli Brenda Barnini, ringraziando a nome della città per il gesto così importante, ha affermato che le mascherine saranno distribuite dalle associazioni di volontariato cittadine nei punti di maggior aggregazione della città a coloro che non le indossano e che si apprestano a entrare negli esercizi pubblici.

La distribuzione inizia oggi pomeriggio, giovedì 26 marzo, ad opere della Croce Rossa, della Misericordia, della Pubblica Assistenza e della Sics (Scuola Italiana Cani Salvataggio). Avverrà nei pressi dei maggiori supermercati, delle farmacie e degli uffici postali, sia nel capoluogo, sia nelle frazioni del territorio comunale.

"La distribuzione avverrà in vari turni giornalieri. Sarà fornita una mascherina a persona solo se sprovvista di questa. Chiedo come sempre a tutti i cittadini di avere senso civico e responsabilità, chi è già provvisto di mascherina non sottragga a chi non lo è la possibilità di averne. L’obiettivo di questa distribuzione è principalmente quello di evitare che le persone sprovviste di mascherine e che hanno effettiva necessità di uscire recandosi a fare la spesa, alle poste o in farmacia possano sentirsi più protette e tranquille. Aggiungo un appello ad altre realtà produttive del nostro territorio a fare ulteriori donazioni al Comune per poter proseguire in questa distribuzione", ha affermato Barnini.

Tutte le notizie di Empoli