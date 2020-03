Neve in Toscana, carabinieri aiutano la Protezione civile a consegnare le mascherine anti-contagio

I carabinieri di Ponte Buggianese hanno denunciato in stato di libertà un pesciatino appena maggiorenne sorpreso con 40 g di hashish. L'attività dei carabinieri del comando di Pistoia non si è limitato ai controlli, ma anche a un aiuto concreto alla popolazione. Infatti il Norm di San Marcello Piteglio è venuto in soccorso della Protezione civile che a causa del maltempo non riusciva a consegnare delle mascherine per il personale medico. I militari hanno preso in carico i propri pacchi e portato a termine la missione.

