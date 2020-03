Neve in Toscana, circolazione fluida sulle strade gestite da Anas

Sono proseguite anche nella mattinata di oggi le attività dei mezzi e del personale Anas (Gruppo FS italiane) operativi senza interruzione da martedì scorso per garantire la transitabilità sulle strade statali della Toscana interessate dalle nevicate.

Oggi le attività hanno riguardato soprattutto i tratti appenninici delle strade statali 12 “dell’Abetone e del Brennero”, 65 “della Futa”, 67 “Tosco Romagnola”, 63 “del Valico del Cerreto” e 64 “Porrettana”, dove la circolazione è rimasta generalmente regolare e senza criticità nonostante la neve, con qualche rallentamento per mezzi in azione.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Fonte: Anas

Tutte le notizie di Toscana