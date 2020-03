Opere d'arte e si riparte, a Ponsacco si batte la noia con la cultura

Opere d’arte e si riparte. È questo il titolo dell’iniziativa lanciata dall’Assessore alla cultura del Comune di Ponsacco Stefania Macchi. Con un video messaggio sui social, l’assessore ha rivolto a tutti i cittadini di Ponsacco, senza distinzioni di età, un invito a dare un’impronta culturale al tempo trascorso a casa in questo periodo di emergenza sanitaria.

“Divertitevi a creare una vostra opera d’arte, che può essere un disegno, una canzone, una poesia, una scultura, un ricamo o altro ancora, fategli una foto o un video e inviatelo per email all’indirizzo operedartesiriparte@gmail.com . Io stessa raccoglierò le vostre creazioni e alla fine di questo periodo allestiremo una mostra con le opere più belle e originali. Apriamo le porte all’inventiva e alla creatività per cercare di affrontare queste giornate con un po’ di leggerezza, riscoprire una vostra passione e trascorrere il tempo in modo costruttivo” commenta l’Assessore Stefania Macchi.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa

