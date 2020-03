Spaccio di droga, pusher arrestato dai carabinieri a Pisa

A Pisa, i carabinieri della Sezione Radiomobile, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto un 34enne di nazionalità senegalese. Più nel dettaglio, nelle trascorse ore notturne, i militari hanno sorpreso l’uomo, in via delle Donzelle, nell’atto di cedere un involucro contenente 1 grammo di marijuana ad un giovane; nel corso della successiva perquisizione venivano rinvenuti altri 2 grammi della medesima sostanza.

Tutte le notizie di Pisa