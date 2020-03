Spesa sospesa per chi ha bisogno, l'iniziativa a Montespertoli

L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Coop Montespertoli, tutti i negozi di alimentari, le associazioni di volontariato e le Parrocchie del territorio, propone l’iniziativa 'La spesa sospesa. Dona a chi ha bisogno'.

In tutti i negozi di alimentari del territorio verrà posizionata una cesta per la raccolta di alimenti non deperibili da distribuire, tramite la Dispensa Alimentare della Misericordia di Montespertoli, alle famiglie del nostro Comune che, a seguito dell’emergenza, si trovano in una situazione di profonda difficoltà.

Il cittadino mentre è a far la spesa potrà lasciare uno o più prodotti nella cesta, oppure al telefono, avvalendosi del servizio a domicilio, potrà richiedere al personale di aggiungere l'alimento per la Spesa Sospesa.

Dovranno essere scelti prodotti non deperibili, come: pasta, riso, olio d'oliva, legumi, sughi e pelati, tonno in scatola, biscotti, confetture, latte, caffè e alimenti per l'infanzia.

"Tutti insieme, per quanto possibile, possiamo sostenere chi è più in difficoltà in questo momento difficile. Da situazioni critiche come queste si vede di che stoffa è fatta una comunità e sono orgoglioso di poter dire che quella di Montespertoli ha un cuore grande" commenta il sindaco Alessio Mugnaini

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montespertoli