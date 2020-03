Sportello psicologico grautio ad Altopascio, servizio gratuito

È attivo da oggi il nuovo servizio di ascolto psicologico gratuito aperto a tutti e gestito da uno psicologo professionista. “Distanti…ma sempre in ascolto”: è questo il nome dell’iniziativa, promossa dalla Farmacia comunale e supportata dal Comune di Altopascio, che funziona come un vero e proprio sportello di ascolto psicologico effettuato a distanza, attraverso un numero telefonico dedicato. Il servizio è attivo tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle 16 alle 18: telefonando al numero 377.3247182 risponderà direttamente lo psicologo.

“La volontà - spiegano l’assessore al sociale, Ilaria Sorini e il presidente di Farmacie Altopascio srl, Roberto Marchetti - è di offrire un ulteriore servizio a supporto dei cittadini, provati dall’emergenza Coronavirus. Fragilità, ansie, paure, precarietà, solitudine: argomenti che attraversano quotidianamente la mente e lo stato d’animo delle persone e che ora possono trovare un sostegno concreto nel confronto con uno psicologo professionista”.

Continua l’attività del Centro operativo comunale di Protezione Civile e il servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio, che l’amministrazione comunale effettua attraverso i volontari della Misericordia di Altopascio. Il progetto, che prevede la consegna domiciliare di spesa, giornali e medicine e assistenza nel disbrigo delle pratiche (pagamento bollettini per esempio o altre questioni urgenti), si rivolge alle persone anziane over75, ai non-autosufficienti, ai disabili, alle famiglie con anziani e disabili in casa, a chi si trova, anche temporaneamente, nell’impossibilità di provvedere a se stesse, e in generale anche a tutti coloro che, indipendentemente dall’età, hanno difficoltà a spostarsi, a causa proprio dell’emergenza Covid-19 (persone prive di auto, cittadini con problemi di salute, genitori da soli con figli piccoli). Il numero da chiamare per attivare è il servizio è: 0583.216455.

Per dubbi o chiarimenti, l’amministrazione comunale ha attivato due numeri di telefono: 0583.216455 (la mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e il pomeriggio, nei giorni di martedì e giovedì dalle 15 alle 17); 339.3042131 (sempre attivo).

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Altopascio