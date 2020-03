Consegna a domicilio, la montelupina Scroller aiuta le attività con Teloporta.it

L’emergenza per il Coronavirus sta modificando abitudini e modo di vivere. Cambiamenti che, inevitabilmente, si riflettono anche sulle attività, sui negozi, su tutte le aziende e gli esercizi commerciali che in questi giorni non possono lavorare o lo fanno solamente a singhiozzo. Proprio a loro si rivolge teloporta.it, un sistema on line per facilitare ordini e consegne completamente gratuito. Il servizio è a opera di Scroller- Feel Digital, web agency di Montelupo Fiorentino.

"Abbiamo pensato a come aiutare tutte quelle attività che in questo momento sono bloccate o che hanno difficoltà a ricevere i clienti. A come ridare slancio a tutte quelle realtà locali, produttive e commerciali, che sono fondamentali per il nostro tessuto economico e che in questo momento devono trovare nuove strade."

In che modo? Aiutandole nel processo di digitalizzazione, fornendogli strumenti e supporto per la vendita online: "Abbiamo deciso di mettere a disposizione una piattaforma completamente gratuita che permetterà, alle aziende, alle attività, anche alle piccole botteghe locali, di vendere i prodotti online, attraverso la consegna a domicilio o la spedizione".

Uno strumento gratuito,che aderisce alle iniziative di #solidarietàdigitale e che da oggi, fino al 30 aprile, potrà essere un supporto per le attività in questo periodo difficile, e diventare anche un nuovo strumento da coltivare nel tempo. La base dalla quale partire, per creare un nuovo canale di vendita digitale, da affiancare al proprio negozio fisico.

I clienti devono stare a casa, ma grazie a questo portale sarà il negoziante ad andare da loro, ricevendo gli ordini direttamente online: "Poi sarai tu a portare la merce o a spedirla direttamente alle loro abitazioni. La tua saracinesca abbassata in strada diventerà invece una finestra aperta sul mondo".

Basta cliccare su teloporta.it e compilare il form che si trova sul sito. Chi lo fa sarà ricontattato e guidato: "In poche ore anche tu potrai finalmente portare i tuoi prodotti a casa dei clienti".

