Università, Forza italia chiede sanificazione per gli alloggi degli studenti

Dichiarazioni del Coordinatore Cittadino Forza Italia Firenze, Jacopo Cellai, del Coordinatore Cittadino di Forza Italia Giovani Firenze, Davide Loiero e dei Responsabili della Lista studentesca CentroDestra Universitario, Vanessa Morabito e Giovanni Guidi

“In questo momento di emergenza dove restare a casa è la priorità per tutti, l’Università di Firenze e la Regione Toscana non possono lasciare soli gli studenti, fuori sede compresi. Ci sono delle urgenze, odierne, che vanno ascoltate e che ci sentiamo in dovere di sollevare affinché siano prese in considerazione”

“Ci aspettiamo interventi sugli affitti, sulle tasse e la sanificazione di alloggi e mense. Visto il peso che hanno gli affitti sui bilanci delle famiglie, riteniamo che Università e Regione Toscana si organizzino per venire incontro a tutti. Per questo pensiamo sia opportuno concedere un “Bonus affitto” volto ad aiutare gli studenti di fascia bassa Isee”.

“Per quanto concerne le tasse universitarie, ripetiamo il nostro appello al Magnifico Rettore ed al Presidente della Regione Toscana, chiedendo di posticipare il pagamento delle tasse universitarie al 20 Luglio 2020. Adesso appare quanto mai senza senso appesantire le famiglie con altri problemi oltre quelli che l’emergenza ha già causato.”

“Infine, ultimo, ma non per importanza, il tema igiene e sicurezza. Le Residenze studentesche hanno bisogno di essere sanificate e pulite con frequenza e costanza in modo da garantire la salute di ogni studente. Questa deve essere una priorità per il DSU Toscana. Chiediamo la costante fornitura di gel disinfettanti antibatterici agli ingressi delle Residenze.”

Fonte: Ufficio Stampa

