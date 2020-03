Us Balconevisi dona 2.200 euro per l'emergenza coronavirus all'ospedale di Empoli

Il calcio locale si mobilita per l'emergenza coronavirus. L'US Balconevisi, squadra di calcio composta da team maschile e femminile, dell'omonima frazione di San Miniato ha fatto una donazione di 2.200 euro per l'ospedale San Giuseppe di Empoli, coinvolgendo anche l'intera popolazione. Così commentano dalla compagine rossoblu: "Le squadre di calcio ed il paese hanno dato prova di grande solidarietà in un momento molto critico per tutti. La dimostrazione di quanto alla nostra associazione stiano a cuore le problematiche del nostro territorio. La risposta degli abitanti del paese e dei giocatori della squadra dell'U.S. Balconevisi e delle Balco girls è stata importante viste le dimensioni del nostro paese".

