Vinci, prorogati i termini del concorso per Istruttore amministrativo

In considerazione del periodo di emergenza sanitaria dovuto a COVID-19, l'Amministrazione comunale di Vinci informa che è stata prorogata la scadenza al 28 aprile 2020 per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Istruttore amministrativo” categoria giuridica “C” - posizione economica “C/1”, di cui n. 1 posto con riserva prioritaria per le Forze Armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 del d.lgs. 66/2010 e n.1 posto con riserva a favore del personale interno del Comune di Vinci.

La scadenza per la presentazione delle domande era stata fissata inizialmente al 30 marzo 2020. Ora invece c'è tempo fino al 28 aprile, fatti salvi, naturalmente, eventuali ulteriori provvedimenti di prolungamento delle restrizioni conseguenti all'emergenza Covid-19.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

