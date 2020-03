Sventata a Livorno importazione che poteva fare gravi danni alle colture

Nel container spedito dalla Cina e diretto in Emilia Romagna erano presenti sementi con agenti patogeni di piante non presenti nell'Unione Europea. Solo gli ispettori del servizio fitosanitario della Regione Toscana sono riusciti a sventare l'importazione. Il fatto è avvenuto oggi, venerdì 27 marzo, al porto di Livorno e l'introduzione dei suddetti agenti avrebbe potuto portare danni gravi.

Su semi di fagiolo, pomodoro e peperone è stata riscontrata la presenza del viroide PSTVd, oltre alla sospetta presenza di PepMV per un campione e di Xanthomonas per un altro campione. Sono ndi patologie vegetali assenti in Europa e tali da fare potenti danni.

È stata chiesta all'Agenzia delle Dogane l'autorizzazione a trasferire il carico dal terminal portuale al magazzino doganale preposto allo svuotamento del container, per proseguire l'ispezione fitosanitaria col controllo e il campionamento di tutti i lotti di sementi presenti nel carico.

