Cantina Colline del Chianti riapre il punto vendita a Staggia

In anticipo sulla tabella di marcia, già da oggi 27 marzo la Cantina Colline del Chianti torna ad aprire il punto vendita diretta della sede di Staggia, all’uscita della Superstrada Colle Val d’Elsa sud, chiuso qualche giorno per dare un contributo al contenimento del coronavirus.

Il presidente della Cantina Colline del Chianti, Malcolm Leanza ha scritto a tutti i soci e sostenitori della Cantina. “Abbiamo approntato tutte le ulteriori modifiche necessarie per il corretto distanziamento e reperito tutte le protezioni individuali indispensabili per chi lavorerà a contatto con il pubblico”, spiega. E lancia un appello. “Invitiamo tutti i nostri clienti a sincerarsi dei limiti vigenti in materia di spostamenti”

L'orario di chiusura pomeridiana è anticipato alle 18 rispetto a quello normalmente praticato. L’attività della Cantina Colline del Chianti chiaramente non si è mai fermata. L’azienda è sempre stata al lavoro per garantire le consegne e la qualità delle produzioni. E’ sempre possibile contattare la Cantina allo 0577 930886 oppure scrivere a info@cantinacollinedelchianti.it per le richieste.

