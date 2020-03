Castelfiorentino, il Consorzio di Bonifica risistema il Rio Vallone

Il Rio Vallone di Castelfiorentino si rifà completamente il look e migliora la propria funzionalità idraulica grazie all’intervento del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno in accordo con il Comune e il Genio Civile della Regione Toscana.

“Il tratto dove siamo intervenuti – spiega il tecnico consortile responsabile dei lavori – è un tratto in manutenzione, che presentava criticità sia per fuoriuscite dovute alla mancanza di portella ad un fosso minore, oltre che per le baracche presenti sui corpi arginali che rendevano non agevole la manutenzione”.

Una situazione che necessitava dunque di un vero e proprio intervento di riqualificazione che il Consorzio ha condiviso con il Comune e il Genio Civile della Regione Toscana tramite comunicazioni scritte che individuassero chiaramente le diverse competenze in merito: al Consorzio, d’accordo con il Genio Civile, la risistemazione degli argini ed al Comune, insieme al Gestore del servizio, lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla demolizione delle baracche eseguita durante i lavori del Consorzio.

La ricalibratura argini del Rio Vallone ha previsto l’inserimento al piede di una ben curata palizzata in legno – per il tratto sotto l’attraversamento stradale invece in scogliera – per la maggiore tenuta delle sponde, sono state inserite poi le nuove portelle necessarie per lo scarico dei fossi minori limitrofi e infine liberate le pertinenze da recinzioni, baracche e varie sistemazioni irregolari; il materiale di rifiuto è stato accumulato in luogo raggiungibile ai mezzi del Gestore del servizio raccolta e smaltimento attivato dagli uffici Comunali che seguiranno la rimozione.

“Un altra occasione di riqualificazione di un corso d’acqua in ambito urbano – è il commento del Presidente del Consorzio Marco Bottino – quando il Consorzio interviene lo fa prima di tutto per una maggiore sicurezza idraulica e una migliore manutenzione dell’area ma coglie anche l’occasione per ripristinare le migliori condizioni di legalità e decoro dello spazio fluviale che deve essere pubblico e quanto piùpossibile naturale”.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno - Ufficio stampa

