Conceria e sostenibilità, medaglia d'oro LWG a La Patrie di Ponte a Egola

La prima conceria di pelli pregiate al mondo medaglia d’oro LWG (Leather Working Group) ha sede a Ponte a Egola, nel cuore del distretto conciario toscano. L’ambìta certificazione è stata rilasciata lo scorso 2 marzo a La Patrie, nota società specializzata nella lavorazione di pelli pregiate metal-free. Un risultato che conferma gli alti standard qualitativi di un progetto molto giovane, che ha preso vita tra la fine del 2014 e gli inizi del 2015, ma che già vanta altre importanti certificazioni, quali l’ISO 9001 e l’ISO14001.

LWG è un gruppo che raduna alcuni dei maggiori stakeholders della filiera moda-pelle a livello internazionale, promuovendo le buone pratiche e valutando le performance ambientali dei propri membri. “È stata una bella soddisfazione” commenta Leonardo Traversi, uno dei soci fondatori insieme a Arlen Benedict Cenac Jr, Giuseppe Garone, Adriano Paoli e Luca Doni. “Abbiamo ottenuto un punteggio molto alto. Le garanzie di tracciabilità adottate dalla nostra azienda, la definizione di protocolli di qualità e monitoraggio, la realizzazione di un laboratorio di ricerca e sviluppo interno, hanno giocato un ruolo determinante, segno dell’efficacia della strategia adottata. Ad esempio abbiamo implementato una procedura per la ‘lettura’ dei colori attraverso uno strumento (spettrofotometro), che consente di verificare la rispondenza fra il colore del master cliente e la produzione realizzata, la saturazione dello stesso e la sua luminosità, mettendoci in condizione di certificarne la tonalità dei nostri prodotti in base a un sistema di parametrazione oggettivo”. Questo ha indotto un’importante maison francese, cliente dell’azienda, a proporre il modello “La Patrie” a tutti i propri fornitori.

L’azienda si fregia di un altro importantissimo primato: la prima al mondo ad aver realizzato un sistema produttivo che ha consentito l’industrializzazione del processo di conciatura metal-free su pellame esotico, con un conseguente “basso impatto ambientale”, dovuto all’assenza di metalli, un ridotto impiego di agenti chimici, e un consistente risparmio energetico. Sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa occupano un ruolo primario nella filosofia aziendale, come testimoniano il giardino e il laghetto di pesci interamente bio, con acque trattate dalle piante, senza agenti chimici.

Un fascino fresco e creativo, del tutto coerente con la giovanissima età di tanti dei suoi dipendenti. L’azienda ha già saputo trasformarsi in pochi anni, estendendo la propria proposta anche al mondo della pelletteria e del fashion. E come in tutti i progetti giovani non mancano le grandi ambizioni, a partire dallo sviluppo della ricerca, favorita in particolare dall’attività del laboratorio, a cui l’azienda deve gran parte dei risultati raggiunti nell’ambito delle certificazioni.

Fonte: Ufficio stampa

