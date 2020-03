Consiglio comunale di Firenze in videoconferenza

Il Consiglio comunale di Firenze, presieduto da Luca Milani è convocato per lunedì 30 marzo alle 14,30 in videoconferenza. I lavori potranno essere seguiti in diretta sul canale Youtube all’indirizzo: https://www.youtube.com/channel/UCXdLhwYzwI9159Ei7TDTn4w

In apertura la comunicazione da parte della Giunta in ordine alla situazione in città su COVID 19 (Coronavirus). Il sindaco Dario Nardella o la vicesindaca Cristina Giachi nel corso della comunicazione risponderanno ai question time che sono stati presentati, sul tema, dai consiglieri comunali. A seguire verranno dibattuti gli atti presentati dai consiglieri, uno per gruppo.

Risoluzione dei consiglieri PD Nicola Armentano, Benedetta Albanese e Letizia Perini su “Emergenza Coronavirus ed interventi immediati per i bilanci dei Comuni”.

Risoluzione dei consiglieri della Lista Nardella Marco Del Panta, Mimma Dardano e Maria Grazia Monti su “Emergenza COVID 19 ed economia cittadina”.

Ordine del Giorno dei consiglieri della Lega Salvini Firenze Federico Bussolin, Emanuele Cocollini, Antonio Montelatici, Michela Monaco, Andrea Asciuti e Luca Tani su “Proposte per il contenimento dell’impatto economico sugli equilibri di finanza pubblica derivanti dagli effetti della pandemia Covid-19 - collegato alla comunicazione della Giunta su COVID-19”.

Mozione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle Roberto De Blasi e Lorenzo Masi su “Il Comune in aiuto al commercio: esenzioni e sospensioni dei tributi locali”.

Mozione dei consiglieri di Forza Italia Jacopo Cellai e Mario Razzanelli su “Agevolazioni fiscali”.

Mozione dei consiglieri di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu e Dmitrij Palagi su “Moratoria per i canoni ERP”.

Ordine del Giorno del consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi su “Dichiarazione stato di calamità - collegato alla comunicazione della Giunta su Covid 19”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

