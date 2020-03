Coronavirus, 70 casi nell'Asl Centro. Un solo caso nell'ex Asl 11

Sono 70 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano 7 decessi nei territori dell’Asl Toscana Centro.

Di seguito i dettagli con le indicazioni di sesso, età, domicilio e stato di salute al momento del ricovero.

42 casi nel territorio fiorentino:

F, 64, Calenzano, grave Careggi

M, 61, Campi Bisenzio, stabile, Careggi

F 68 Campi Bisenzio stabile, Careggi

F, 44, Dicomano, buona, in quarantena nel proprio domicilio

M 61, Firenze, stabile, Careggi

F, 71, Firenze, stabile, Careggi

M, 64 Firenze critica San Giovanni di Dio

M, 78 Firenze stabile, Careggi

M, 62 Firenze stabile, Careggi

F, 55 Firenze stabile, Santa Maria Nuova

F, 86, Firenze, stabile San Giovanni di Dio

M, 57 Firenze, stabile Santa Maria Nuova

M, 69, Firenze, grave Careggi

F, 81 ,Firenze, critica San Giovanni di Dio

M, 56, Firenze, stabile, San Giovanni di Dio

F, 20 Firenze, lieve in quarantena nel proprio domicilio

F, 74 Pontassieve, stabile, Santa Maria Annunziata

M, 78, Pontassieve, stabile, Santa Maria Annunziata

F, 30, Brindisi, stabile Careggi

M 28, Calimera (LE), stabile, Careggi

F 74 Rufina, grave Santa Maria Annunziata

F 82 Scandicci, stabile San Giovanni di Dio

F, 77 Scandicci, stabile San Giovanni di Dio

M, 68 Scandicci lieve in quarantena nel proprio domicilio

M 77 Scandicci grave San Giovanni di Dio

F 62 Scarperia e San Piero grave Mugello

M 72 Scarperia e San Piero stabile Mugello

M 52 Sesto fiorentino stabile Careggi

M 52 Sesto fiorentino stabile Careggi

M 53 Sesto fiorentino stabile San Giovanni di Dio

M 65 Signa stabile San Giovanni di Dio

F 80 Signa lieve in quarantena nel proprio domicilio

F 90 Vasto stabile Mugello

F 54 Pontassieve lieve in quarantena nel proprio domicilio

M 71 Pontassieve lieve in quarantena nel proprio domicilio

M 58 Pontassieve lieve in quarantena nel proprio domicilio

D 48 Figline e Incisa lieve in quarantena nel proprio domicilio

F 58 Bagno a Ripoli lieve in quarantena nel proprio domicilio

M 44 Pontassieve lieve Santa Maria Annunziata

M 79 Firenze stabile Careggi

M 69 Firenze buona Careggi

M 47 Firenze lieve in quarantena nel proprio domicilio

9 casi nel territorio pratese:

M, 46, Montemurlo, buona, in quarantena nel proprio domicilio

F 87, Prato stabile, Santo Stefano

M 76 Prato stabile, Santo Stefano

M 73, Prato, buona, in quarantena nel proprio domicilio

M 50 Prato, buona in quarantena nel proprio domicilio

F 56, Prato, buona, in quarantena nel proprio domicilio

M 57 Prato buona, in quarantena nel proprio domicilio

M 32 Vaiano buona, in quarantena nel proprio domicilio

M 45 Prato buona, in quarantena nel proprio domicilio

1 casi nel territorio empolese:

F, 84 Santa Croce sull’Arno, stabile Empoli

18 casi nel territorio pistoiese:

M, 82, Montecatini Terme, stabile San Jacopo

M 58 Pescia, stabile SS Cosma e Damiano

M 24 Pieve a Nievole, buona in quarantena nel proprio domicilio

F 18 Pistoia, buona in quarantena nel proprio domicilio

M 53 Pistoia, buona in quarantena nel proprio domicilio

M 88 Pistoia, stabile San Jacopo

F 71 Pistoia, stabile San Jacopo

M 47 Pistoia, buona in quarantena nel proprio domicilio

F 98 Pistoia grave San Jacopo

F 72 Pistoia, stabile San Jacopo

M 87 Pistoia grave San Jacopo

M 68 Pistoia, stabile San Jacopo

M 50 Quarrata stabile San Jacopo

F 54 Quarrata stabile San Jacopo

M 72 Quarrata grave San Jacopo

M 82 Pescia stabile San Jacopo

M 50 Montecatini Terme buona in quarantena nel proprio domicilio

M 61 Pistoia lieve in quarantena nel proprio domicilio

A breve, conclusa l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti dei singoli soggetti contagiati, saranno informate adeguatamente le autorità territoriali.

I numeri fotografano la situazione dell’Asl Toscana centro aggiornata alle ore 18 di oggi.

Fonte: Asl Toscana Centro

