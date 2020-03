Coronavirus, la diretta del sindaco Falorni per fare il punto. L'appello: "C'è una grossa necessità di volontari"

Una “diretta” molto animata e come sempre partecipata, quella di ieri sera del Sindaco Alessio Falorni sul suo profilo “social”, ormai divenuto un appuntamento imperdibile per la popolazione di Castelfiorentino.

Riassumiamola negli aspetti essenziali:

SITUAZIONE CONTAGI CASTELFIORENTINO ed EMPOLESE VALDELSA – Aumento significativo a Castelfiorentino con 5 nuovi casi, di cui 4 provengono da quarantene che erano già in atto e, pertanto, già monitorate. Un altro riguarda una persona sulla quale sono in corso accertamenti per ricostruire i contatti e le relazioni che ha avuto di recente. Dei cinque accertati oggi a Castelfiorentino, una è stata ricoverata all’Ospedale di Empoli. Complessivamente, dunque, la situazione a Castelfiorentino è la seguente: otto casi totali (ai quali va sommata la persona deceduta), e tredici persone in quarantena. Nell’Empolese Valdelsa, ci sono stati un caso in piu a Cerreto Guidi, tre casi in piu a Fucecchio, due casi in piu a Montelupo, un caso in piu a Gambassi Terme. Si è verificato, infine, un decesso a Empoli. A livello nazionale, si è avuta una crescita consistente di contagi (mille in più rispetto al giorno precedente).

STRUTTURE SANITARIE - Oggi sono partite le attività di allestimento di 6 nuove strutture nel territorio ASL Toscana Centro, che dovranno accogliere i pazienti in isolamento fino alla guarigione completa (3 nell’area fiorentina, 2 nell’area pistoiese e una nella zona pratese). Nella nostra area, stanno arrivando diversi medici di rinforzo.

MASCHERINE – Domani partirà l’ordine – da parte del Comune - di ben 10.000 mascherine. Dovrebbero arrivare la prossima settimana.

SANIFICAZIONE – E’ proseguita - e andrà avanti nei prossimi giorni - la sanificazione nel territorio comunale

SCIOPERO BENZINAI O ALTRI - Nessun rischio di scioperi. Sono sospesi quanto meno fino al 30 aprile

POSTE – Il Sindaco si è soffermato sulla chiusura dell’ufficio postale di Castelnuovo d’Elsa e di Fontanella, e la necessità per gli anziani di ritirare la pensione. Ha precisato che, purtroppo, non riusciamo a far recedere Poste dalla loro decisione. Pertanto si sta verificando se, tramite una delega, riusciamo a far ritirare la pensione nell’ufficio centrale del capoluogo attraverso una persona delegata.

LAVORO - Il Sindaco ha ricordato che ci sarà presto un nuovo strumento su cui far convogliare risorse di sostentamento per le famiglie in difficoltà, di cui saranno fornite maggiori indicazioni nella diretta di domani (oggi, per chi legge).

APPELLO – C’è una grossa necessità di volontari per le nostre associazioni, che stanno svolgendo un servizio importante per la popolazione.

DONAZIONI – TeatroCastello ha fatto una bella donazione alla Protezione Civile di Castelfiorentino, la Fonderia Artigiana la farà alla Misericordia, Fontanelli Solventi di Dogana ha donato 5 litri di alcool alle nostre farmacie (utili anche per preparare diversi prodotti), altre donazioni arrivano direttamente al Comune.

“La nostra generazione – ha concluso il Sindaco - si trova ad affrontare per la prima volta un periodo di grande difficoltà, un elemento di novità per noi ma non per i nostri nonni, che avevano vissuto le privazioni e i dolori della guerra. Tuttavia, è proprio in momenti come questo che dobbiamo riscoprire i nostri valori più autentici, che fanno la nostra forza, la nostra unione, e che ci fanno far fronte a qualsiasi cosa. Non bisogna farsi prendere dallo sconforto, perché questo non ci porta a niente. Nessuno molla – ha concluso il Sindaco - non molleremo, e il coronavirus lo batteremo. Uniti nella lotta è lo spirito giusto per affrontare questa pandemia. Stringiamo i denti”.

