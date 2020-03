Coronavirus, le attività che fanno servizio a domicilio a Serravalle Pistoiese

Aiutare le attività commerciali del territorio in questo momento di grande difficoltà sanitaria ed economica. E' questa il motivo che ha spinto l'assessore al commercio del Comune di Serravalle, Benedetta Vettori ha contattare i vari esercizi della zona per attivare un servizio di consegna a domicilio.

“Sto aggiornando continuamente la lista dei commercianti che operano sul territorio e che si sono organizzati per le consegne a domicilio – afferma l'assessore al commercio, Benedetta Vettori – Sono tantissimi e tutti disponibili a venire incontro alle esigenze dei cittadini da tutti gli angoli del comune. Credo che in un momento di così grande difficoltà per tutti, riuscire a fare rete in questo modo, collaborando tutti insieme, sia la dimostrazione che le piccole realtà, come Serravalle Pistoiese, hanno ricchezze immense da offrire. E non solo in tempi di quarantena. Auguro a tutti di poter ricominciare quanto prima con la loro normale attività, ma spero anche che questo periodo serva a ricordare che non abbiamo così tanto bisogno dei canali di acquisto online, impersonali e sconosciuti. Abbiamo tutto sotto casa, a due passi dalle nostre case e la varietà è immensa, così come la qualità. Cerchiamo di fare tesoro di questo insegnamento, riscoprendo i nostri “vicini di casa” che lavorano per noi tutto l’anno e che mettono anima e corpo in quello che fanno. Da parte mia, il mio più grande ringraziamento”

Queste le attività che fanno servizio a domicilio nel comune di Serravalle Pistoiese :

· Alimentari Giusi (Casalguidi) 0573528824

· Parafarmacia Picconi (Casalguidi) 0573528511

· Farmacia Picconi (Casalguidi) 0573929216

· Prime vanità (Casalguidi) 338 2708089

· L’Antica Macelleria di Bonacchi Daniele (Casalguidi) 0573527027

· Animali da 0 a 4 zampe (Casalguidi) 3387751402

· White&Color Cartoleria (Casalguidi) 3928654752

· Erboristeria Tradizionale dott.ssa Paduano (Casalguidi) 0573528024- 3476406695

· Mezzopieno vino sfuso e in bottiglia (Casalguidi) 3518389119

· Notizie Casaline (Casalguidi) 0573528122

· La Magione. Pizza a domicilio venerdì sabato e domenica (Serravalle) 0573919120

· Autolavaggio Cantagrillo: ritiro auto, lavaggio e riconsegna a domicilio 3288170574

· Edicola più (Casalguidi) 0573528196

· Alimentari Le chicche dell’orto (Masotti) 0573518246

· Interauto (Ponte di Serravalle) 0573913013

· Autofficina Cappellini Andrea (Casalguidi) ritiro e consegna auto a domicilio 3392446114

· Farmacia San Lodovico (Cantagrillo) 0573/526879

· Cavallino Rosso da Fischio (consegne solo su Casalguidi e Cantagrillo) 0573735491

· Ditta Elleci, informatica, telefonia e connettività, assistenza e vendita, servizio attivo fino alle 24 (tutto il comune) 3295306735

· Boccardi Valentina acqua e bibite (Casalguidi) 3384610331

· Autocarrozzeria centro gomme-revisioni New Car (Ponte di Serravalle) 3471181941- 3382075535

· Autofficina Giorgini (Casalguidi) ritiro e riconsegna auto a domicilio 0573527348

· Lucky bar (ex bar alessandro, Masotti)0573919362 orario consegne 7-11

· New Car Revisioni (Serravalle) ritiro e consegna a domicilio 3382075535-3471181941

· Agrivivai, orto, giardino e pellet a domicilio (tutto il comune) 0573380584

· Sergio Nenciarini Tecnovetro (Cantagrillo) 3498566035

· Ortofrutta Marco (Ramini) consegna in tutto il territorio 3391035808

· Pasticceria Porcaro, colombe, uova di Pasqua e cioccolateria (Masotti) 057351293-3347441867

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa

