Coronavirus, un aiuto a Montopoli arriva dall'Associazione Teranga

La beneficenza non ha confini, Montopoli in Val d'Arno ne è la prova. L'Associazione Teranga ha deciso di donare quattrocento euro all'amministrazione comunale di Montopoli: si tratta di una cifra che servirà a aiutare il Comune in piena emergenza Covid-19.

La donazione è stata fatta nelle ultime ore e ne è stata data notizia ufficiale oggi, venerdì 27 marzo, dal segretario generale Abdoul Penn. Il Coronavirus è un pericolo tangibile anche nel territorio montopolese e l'aiuto di Teranga potrà essere una mano per avere la strumentazione necessaria per fronteggiare questa situazione difficile.

L'Associazione Teranga non è nuova a gesti del genere, quello di oggi è l'ultimo in ordine cronologico e testimonia quanto ormai sia una realtà molto integrata nella Zona del Cuoio, come dimostra anche l'azione portata avanti nel 2017. Teranga è un'associazione no profit nata a Montopoli nel 2015 e formata da cittadini del comprensorio originari del Senegal, da cinque anni ormai promuove il rispetto reciproco e la solidarietà.

