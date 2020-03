Coronavirus, muore 78enne di Santa Maria a Monte. Il cordoglio del sindaco

"Oggi è un giorno triste per tutta la nostra comunità, ci lascia un nostro concittadino per colpa di un virus che continua a mietere vittime continuamente. Un uomo di 78 anni, padre di famiglia e da sempre vicino alla nostra comunità e sempre con il sorriso". Così il sindaco di Santa Maria a Monte dà notizia del decesso per la comunità, una scomparsa che secondo le parole del primo cittadino sarebbe legata al contagio da coronavirus, la prima del Comune. Il decesso non è segnalato nel bollettino di quest'oggi della Regione Toscana, né in quello della Asl Nord Ovest, su cui insiste il territorio comunale.

Continua Parrella: "Tutta Santa Maria a Monte si stringe attorno a quest'uomo e alla sua famiglia, duramente colpita e messa veramente a dura prova. Questo ci deve portare a riflettere che non possiamo abbassare la guardia neppure un attimo. Solo oggi abbiamo avuto la notizia di un secondo caso positivo che è stato dimesso e ora la notizia di un decesso. Se vogliamo rendere onore alla scomparsa dobbiamo farlo ricordandosi di rispettare le regole e di non muoversi".

