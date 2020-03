Coronavirus, Nel Sorriso di Valeria a sostegno di medici e infermieri

Con Decreto Legge 17-03-2020 N. 18, perdurante il periodo emergenziale dovuto alla diffusione pandemica del CoVid 19, sono stati prorogati i termini per l’approvazione del bilancio 2019 fino al 31 Ottobre 2020 per Nel Sorriso di Valeria Onlus. Verrà stabilita una nuova data per la convocazione dell’Assemblea, che dovrà tener conto dell’evolversi della situazione e delle misure conseguenziali emanate dal governo o dalle regioni dove operiamo. Qui si trova comunque il Bilancio 2019 e le relazioni concordate con il Consiglio Direttivo. Nel frattempo la onlus esorta di nuovo i soci a rinnovare l’iscrizione per il 2020 (20 euro per i soci ordinari, 100 euro per i soci fondatori) che può essere fatta con bonifico bancario del CREDIT AGRICOLE IBAN: IT95E0623071152000056823263, o con c/c postale n. 88785902 intestato a Nel sorriso di Valeria onlus. Queste modalità di pagamento possono essere utilizzate anche per versamenti EMERGENZA CORONAVIRUS a copertura delle spese (euro 5.000) già affrontate e destinate a fornitura di 2.000 mascherine alle Misericordie di San Miniato e San Miniato Basso e inoltre alla Protezione civile di Sonnino, comprese forze dell’ordine e medici.

Fonte: Ufficio stampa

