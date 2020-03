Coronavirus, nuovo messaggio telefonico del sindaco ai fiorentini

Questa sera i fiorentini riceveranno una chiamata vocale del sindaco Dario Nardella sulla propria utenza telefonica per l'emergenza coronavirus.

Saranno raggiunti tutti i numeri di linea fissa pubblici e quelli dei cellulari di quanti si sono registrati sul sito della protezione civile di Firenze (qui).

Questo il messaggio di Firenze Alert:

“Salve sono il sindaco Dario Nardella. Voglio darvi alcune informazioni utili in questi giorni di emergenza. Vi ricordo che:

è possibile pagare la prima rata della Tari entro il 30 giugno 2020 anziché il 30 aprile senza applicazione di sanzioni;

Il servizio di pulizia delle strade prosegue ma non è necessario spostare le auto e non verranno fatte multe a quelle in sosta;

le persone con più di 65 anni possono farsi consegnare la spesa e i farmaci a casa chiamando lo 0553282200

sul sito www.lebotteghedifirenze.it potete trovare tutti i negozi che fanno la consegna a domicilio della spesa.

Vi raccomando fortemente di restare a casa e di seguire le regole e le indicazioni delle autorità sanitarie. Vi ringrazio per l’attenzione e la collaborazione. Anche i nostri comportamenti contribuiscono a combattere il contagio e a salvare vite umane”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

