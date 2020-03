Coronavirus, due donazioni a Santa Croce da Ferramenta Salvadori e Termoidraulica Baggiani

Sono due le aziende private di Santa Croce sull'Arno che oggi rinnovano il loro sostegno alla comunità a cui appartengono per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Termoidraulica di Baggiani ha deciso di fare una donazione di 1000 mascherine a favore delle farmacie comunali e private del territorio.

Ferramenta Salvadori donerà 300 mascherine ai medici di base oltre ad acquistare a prezzo di costo, per conto di quei cittadini santacrocesi che intendono donare, materiale di protezione e dispositivi specialistici per gli ospedali che spesso facciamo fatica a reperire.

"Siamo grati ad Andrea e Alessandro", dichiara il sindaco di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda "per il loro gesto. È un modo concreto di essere vicino ai medici di base che ormai da settimane sono in prima linea per affrontare l’emergenza e che stanno conducendo un lavoro straordinario di assistenza a tutta la comunità, e ai farmacisti, che ogni giorno svolgono un compito necessario e di primaria importanza. È un modo concreto di proteggere la popolazione e cominciare, fin da subito, a costruirne un futuro sicuro".

E siamo grati anche ai tanti altri cittadini che stanno contribuendo a sostenere la popolazione in questo momento di emergenza con piccoli e grandi gesti.

Hanno partecipato alla donazione Angelo Scaduto, in rappresentanza dei medici di base santacrocesi, Elena Marcocci, in rappresentanza delle Farmacie comunali e il Nucleo Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Fucecchio.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

